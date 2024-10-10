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Продажи BMW и Mercedes-Benz рухнули из-за напряжения между Китаем и ЕС

Bloomberg: продажи BMW и Mercedes обрушились из-за напряжения между КНР и ЕС

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Продажи немецких автопроизводителей BMW и Mercedes-Benz в Китае резко обрушились на фоне снижения спроса на роскошь и противостояния между Поднебесной и ЕС. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, реализация автомобилей BMW и Mini обвалилась почти на 30%. Это самое резкое падение за три года. Продажи Mercedes сократились на 13% из-за низкого спроса на S-Class и Maybach. Bloomberg отмечает, что ситуация, вероятно, ухудшится из-за усиливающегося торгово-экономического противостояния между Китаем и Евросоюзом.

В начале октября страны Евросоюза поддержали решение Еврокомиссии (ЕК) о введении импортных пошлин на электромобили из Китая. Речь идет о повышении тарифов на импорт электрокаров из КНР до 45% уже с 31 октября на следующие пять лет. В Еврокомиссии считают, что пошлины необходимы для «честной конкуренции» на рынке.

Ранее в России оценили последствия введения пошлин на китайские авто в Европе.

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