После обновления правительства Японии и назначения Сигэру Исибы новым премьер-министром, руководство страны попыталось установить контакты с Россией с надеждой на улучшение отношений. Однако тактика Исибы, особенно по вопросу Курильских островов, оказалась неэффективной. Ответ Марии Захаровой, официального представителя МИД России, произвел шок на японское правительство, пишет китайское издание Baijiahao.

Исиба выразил желание заключить мирный договор с Россией, не отказываясь от претензий на Курильские острова, утверждая, что без решения этого вопроса мирное соглашение не будет подписано. Аналитики заметили, что он надеялся заставить президента РФ Владимира Путина согласиться на невыгодную сделку.

В ответ Захарова подчеркнула, что для нормализации диалога необходимо признание действующих границ, оставив японскую сторону без доводов и дав четкий сигнал о невозможности шантажа России.

В ноябре посол Японии в РФ Акира Муто заявил, что мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по окончании конфликта на Украине.

В настоящее время Россия и Япония не имеют мирного договора. Он не подписан из-за затянувшегося спора о принадлежности и статусе островов в Южных Курилах по итогам Второй мировой войны.

Ранее Захарова заявила, что Долина и Канделаки могли бы представлять планету.