Посол Японии предположил, когда может быть заключен мирный договор с Россией

Мирный договор между Россией и Японией может быть подписан по окончании конфликта на Украине. Такое мнение выразил посол Японии в РФ Акира Муто, сообщает SHOT.

По словам посла, для обсуждения мирного договора с Россией японское правительство ожидает окончания конфликта на Украине. После чего, как надеется Япония, движение по этому вопросу начнется с обеих сторон.

В настоящее время Россия и Япония не имеют мирного договора. Он не подписан из-за затянувшегося спора о принадлежности и статусе островов в Южных Курилах по итогам Второй мировой войны.

4 октября новый премьер Японии, выступая перед парламентом, заявил о намерении решить «территориальную проблему» с Россией. По его словам, отношения двух стран находятся в «тяжелом состоянии», но продолжение курса на заключение мирного договора необходимо. При этом Токио не намерен отказываться от санкционного давления на Москву.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа не увидел перспектив по заключению мирного договора с Японией.