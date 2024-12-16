В Раде допустили встречу формата «Нотр-Дам»

Киев и Париж рассматривают возможность проведения встречи в формате «Нотр-Дам» с участием избранного президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По его словам, такая встреча может состояться в день инаугурации Трампа 20 января.

В понедельник Трамп заявил, что не приглашал Зеленского на свою инаугурацию. При этом он уточнил, что Зеленский может посетить мероприятие, если хочет присутствовать.

В начале декабря в Париже состоялась встреча Трампа с Зеленским. Ее организовал Макрон, который также присутствовал на переговорах. Политики, прибывшие на церемонию открытия после реставрации собора Парижской Богоматери, провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным издания Axios, Трамп изначально не планировал подобной встречи.

Ранее Трамп призвал Зеленского готовиться к договору о завершении украинского конфликта.