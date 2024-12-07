Зеленский встретился с Трампом и Макроном в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Париже с французским коллегой Эммануэлем Макроном и следующим американским лидером Дональдом Трампом. Трансляцию ведет BFMTV.

По данным канала, политики, прибывшие на церемонию открытия после реставрации собора Парижской Богоматери, проведут трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. Украинский лидер прибыл туда в 17:30 (19:30 мск) и присоединился к Макрону и Трампу.

До этого Зеленский провел встречу с австрийским канцлером Карлом Нехаммером. Тот написал в соцсети X по ее итогам о готовности Вены стать площадкой для будущих мирных переговоров. Sky News в связи с церемонией открытия Нотр-дама передавал, что там может решиться судьба Украины, поскольку в Париж прибыли многие мировые лидеры.

Ранее Байден отказался от Нотр-Дама из-за «конфликта в расписании».