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Трамп вновь не ответил, говорил ли он с Путиным после выборов

Трамп вновь отказался отвечать на вопрос, говорил ли он с Путиным после выборов

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Grigory Dukor/Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп вновь отказался отвечать на вопрос о том, говорил ли он с российским лидером Владимиром Путиным после своего избрания на должность. Об этом сообщает ТАСС.

«Я не собираюсь комментировать вопрос о Путине», — сказал Трамп, выступая в своей резиденции во Флориде на первой после победы на ноябрьских выборах пресс-конференции.

В ходе выступления он также заявил, что намерен пообщаться с Путиным, чтобы попытаться добиться прекращения конфликта на Украине. Он также подчеркнул необходимость разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

11 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в настоящее время беседа Путина с Трампом не готовится. По словам официального представителя Кремля, от американской стороны еще не поступало инициатив по поводу звонка Трампа Путину.

Ранее Лавров оценил перспективы контактов России с командой Трампа.

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Выборы в США - 2024
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