Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько украинцев доверяют Трампу

Почти половина украинцев доверяют избранному президенту США Трампу

close
Andrew Harnik/AP

Почти половина опрошенных украинцев доверяют избранному президенту США Дональду Трампу. Это следует из результатов опроса, проведенного по заказу центра «Новая Европа».

Согласно исследованию, 44,6% респондентов заявили о доверии к Дональду Трампу. Для сравнения приводятся данные, согласно которым в Венгрии Трампа поддерживают 37% граждан, во Франции – 16%, а в Великобритании – 30%.

В исследовании предполагается, что такие показатели среди украинцев связаны с надеждами на более решительную позицию новой администрации США в вопросе поддержки республики и обещаниями о завершении конфликта Москвы и Киева.

9 декабря избранный президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции и заверил — тот хочет мира. Трамп также добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. В Кремле указали, что разговор о мире Киеву надо начать с отмены запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Зеленский требовал от Трампа на переговорах в Париже.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами