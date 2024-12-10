Стало известно, сколько украинцев доверяют Трампу

Почти половина опрошенных украинцев доверяют избранному президенту США Дональду Трампу. Это следует из результатов опроса, проведенного по заказу центра «Новая Европа».

Согласно исследованию, 44,6% респондентов заявили о доверии к Дональду Трампу. Для сравнения приводятся данные, согласно которым в Венгрии Трампа поддерживают 37% граждан, во Франции – 16%, а в Великобритании – 30%.

В исследовании предполагается, что такие показатели среди украинцев связаны с надеждами на более решительную позицию новой администрации США в вопросе поддержки республики и обещаниями о завершении конфликта Москвы и Киева.

9 декабря избранный президент США Дональд Трамп встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским во Франции и заверил — тот хочет мира. Трамп также добавил, что уже «работает над концепцией для прекращения нелепой войны». Однако Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня. В Кремле указали, что разговор о мире Киеву надо начать с отмены запрета на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее — в материале »Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Зеленский требовал от Трампа на переговорах в Париже.