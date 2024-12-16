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Эксперт усомнился в способности Трампа устроить мирные переговоры по Украине

Военэксперт Шлепченко: Трамп вряд ли сможет устроить переговоры по Украине

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Christian Hartmann/Reuters

Заявления о том, что избранный президент США Дональд Трамп после прихода к власти в январе устроит переговоры по Украине — это «достаточно спекулятивная и прохладная история». Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал военный обозреватель Влад Шлепченко. Он отметил, что на Западе «мечтают о том, чтобы разделить Россию на части».

«То, что они (западные политики. — «Газета.Ru») что-то собираются, для нас не должно иметь большого значения. Нужно смотреть, что они могут сделать с нами и продолжать гнуть свою линию. <...> То, что у них какие-то ожидания, что они к какому-то сроку чего-то ожидают, так это их проблема», — считает Шлепченко.

16 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украина проигрывает в продолжающемся конфликте с Россией, а Трамп скоро «усадит» стороны за стол переговоров.

По его словам, избранный американский лидер с высокой долей вероятности положит конец конфликту на Украине, «затащив обе стороны за стол переговоров и предотвратит новые войны, дав понять, что Вашингтон их не потерпит».

Ранее Трамп пообещал «очень усердно работать» над окончанием конфликта на Украине.

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