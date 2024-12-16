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На Украине потребовали рассмотреть в Раде вопрос о прекращении огня

Депутат Рады Дубинский потребовал рассмотреть вопрос прекращения огня

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский обратился к украинскому парламенту с целью начала обсуждения вопроса об остановке боевых действий в стране. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале депутата.

«Обратился в Верховную Раду с требованием выдать мне подписные листы с целью созыва внеочередной сессии Верховной Рады для обсуждения вопроса остановки боевых действий», — сообщил он.

Дубинский добавил, что после обращения получил категорический отказ. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук утверждает, что проведение такой внеочередной сессии невозможно, еще с февраля прошлого года Рада работает «в режиме одного, непрерывного заседания, которое не закрывается».

До этого газета The New York Times писала, что украинский конфликт вступает в свою финальную фазу, заключение соглашения о прекращении огня наиболее вероятно, чем когда-либо.

Ранее на Украине не исключили, что перемирие заключат через 5 недель.

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