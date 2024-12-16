Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин назвал военно-политическую обстановку в мире сложной

Путин: военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент России Владимир Путин констатировал сложную военно-политическую обстановку в мире. Свою оценку он дал на заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ.

Глава государства отметил, что сложившаяся в мире политическая ситуация имеет высокий конфликтный потенциал.

«Сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Так, не прекращается кровопролитие на Ближнем Востоке», — сказал Путин.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, прошло расширенное заседание коллегии Минобороны. Помимо российского президента, в нем принял участие глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

На заседании Белоусов заявил, что попытки коллективного Запада изолировать российскую сторону в плане военного сотрудничества провалились. Россия продолжает сотрудничать с десятками стран в оборонной сфере.

Ранее глава Минобороны раскрыл уровень расходов на национальную оборону.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами