Путин назвал военно-политическую обстановку в мире сложной

Президент России Владимир Путин констатировал сложную военно-политическую обстановку в мире. Свою оценку он дал на заседании коллегии Минобороны в Национальном центре управления обороной РФ.

Глава государства отметил, что сложившаяся в мире политическая ситуация имеет высокий конфликтный потенциал.

«Сегодня военно-политическая обстановка в мире остается непростой и нестабильной. Так, не прекращается кровопролитие на Ближнем Востоке», — сказал Путин.

В понедельник в Национальном центре управления обороной РФ, откуда обеспечивается централизованное боевое управление Вооруженными силами, прошло расширенное заседание коллегии Минобороны. Помимо российского президента, в нем принял участие глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

На заседании Белоусов заявил, что попытки коллективного Запада изолировать российскую сторону в плане военного сотрудничества провалились. Россия продолжает сотрудничать с десятками стран в оборонной сфере.

Ранее глава Минобороны раскрыл уровень расходов на национальную оборону.