Глава Минобороны заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились

Попытки коллективного Запада изолировать российскую сторону в плане военного сотрудничества провалились. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии оборонного ведомства заявил глава Министерства обороны России Андрей Белоусов, говорится на сайте Кремля.

«Следует констатировать, что попытки коллективного Запада изолировать Россию в плане военного сотрудничества провалились. В текущем году оно охватывало более 100 стран», — заявил он.

По словам Белоусова, в 2024 году было расширено взаимодействие с союзниками и стратегическими партнерами из стран СНГ, Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, а также Ближнего Востока и Латинской Америки. Кроме того, по словам главы МО, в текущем году было проведено 21 международное военное учение.

Также в рамках заседания Белоусов назвал обеспечение победы в СВО главной целью Минобороны в 2025 году. Глава ведомства отметил, что в 2024 году российская армия взяла под контроль почти 4,5 тысячи квадратных километров территории, занятой украинской армией.

Кроме того, министр озвучил потери Вооруженных сил Украины за 2024 год. Речь идет о 560 тысячах украинских военных (раненые, а также безвозвратные потери).

Ранее министр обороны России призвал обеспечить армию кадрами.