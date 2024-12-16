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В Британии заявили о разрушительном ударе для ВСУ

В Британии назвали уничтожение четырех ПВО Patriot разрушительным ударом для ВСУ

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Mircea Moira/Shutterstock/FOTODOM

Уничтожение четырех систем ЗРК Patriot на Украине российскими военными было разрушительным ударом для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в YouTube.

«Это был разрушительный удар, который в очередной раз продемонстрировал воздушное главенство русских», — сказал он.

Британский аналитик также добавил, что попытки Запада снабдить киевский режим самолетами и средствами ПВО не помогают, поскольку российские войска быстро их уничтожают.

До этого в пророссийском подполье на Украине сообщили, что в городе Ромны Сумской области Украины российские войска нанесли удар по ангару с военной техникой ВСУ.

Кроме того, бойцы группировки российских войск «Запад» при помощи реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» нанесли удары по месту скопления личного состава и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее подполье сообщило об ударе ВС РФ по базе ВСУ в Харьковской области.

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