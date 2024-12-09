Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по промзоне в Харьковской области, где ВСУ ремонтируют технику. Его слова передает РИА Новости.

По словам Лебедева, удар пришелся по промышленной зоне поселка Золочев. Туда доставляют на доработку и восстановление тяжелую военную технику ВСУ.

«Там, помимо железной дороги ... , находится множество промышленных строений, используемых боевиками под складские нужды, а главное — «бывший» ремзавод сельхозтехники», — поделился Лебедев.

До этого Лебедев сообщал, что российские вооруженные силы нанесли удар с последующей детонацией в районе города Жмеринка в Винницкой области Украины, где находится бывшая ракетная база.

Лебедев добавил, что на окраине этого леса находится «не такой уж заброшенный» пионерский лагерь. Координатор подполья добавил, что в направлении него пророссийское николаевское сопротивление видело «движение легковых авто и грузовых машин с военными номерами».

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.