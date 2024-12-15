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Венгрия и ее соседи нашли способы оплаты за российский газ

Сийярто: Венгрия нашла способ оплаты за газ на фоне санкций против Газпромбанка

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Венгрия и соседние с ней страны нашли способы оплаты поставок российского газа в условиях санкций США против Газпромбанка. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в программе радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

Решение администрации президента США Джо Байдена ввести санкции против российского банка, через который шли расчеты за газ, Сийярто назвал неприемлемым для союзников шагом.

Он рассказал, что в последние дни Венгрия провела консультации с Россией, Болгарией, Сербией, Словакией и Турцией, чтобы найти юридическое решение, гарантирующее безопасность энергоснабжения без нарушений американских санкций в отношении Москвы.

«Нам это удалось», — подчеркнул глава венгерского МИД.

Накануне газета Hürriyet сообщила, что Турция подала заявки в США на выход из санкционного списка по Газпромбанку.

Ранее Вучич сообщил, что США могут ввести санкции против сербской NIS из-за связи с «Газпромом».

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