БРИКС продолжит работу над расчетной системой после угроз Трампа

Члены БРИКС продолжат работу над созданием расчетного инструмента для стран — участниц объединения, несмотря на угрозы Дональда Трампа. Об этом заявил РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на полях XVII Веронского Евразийского экономического форума.

«Это расчетная платформенная возможность. Конечно [работа] будет продолжаться», — сказал Панкин, уточнив, что речь не идет об общей валюте.

Он подчеркнул, что это не евро, не евро-БРИКС, или БРИКС-евро.

По его словам, заявление Трампа не повлияло на решение по этому вопросу. Вероятно, мнение американского политика еще будет меняться, добавил замминистра.

1 декабря Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

На следующий день представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла сообщил, что у членов объединения не было таких планов, а к распространению этого нарратива привело некорректное сообщение. Он подчеркнул, что обсуждения в БРИКС сосредоточены вокруг торговли с использованием собственных валют.

Ранее Путин отреагировал на угрозы Трампа ввести пошлины странам БРИКС.