В Совфеде заявили, что Зурабишвили готовит политическую провокацию

Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов президента Грузии. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, у Зурабишвили есть политическая цель.

«Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить. После 29 декабря она официально перестает быть президентом страны», — заявил он.

Пушков добавил, что экс-президент надеется, что попытки снять ее с поста лидера вызовут в стране новую волну оппозиционных протестов, что является политической провокацией.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Ранее власти Тбилиси посоветовали оппозиции не взбираться на новогоднюю елку.