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В Совфеде заявили, что Зурабишвили готовит политическую провокацию

Сенатор Пушков: Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию

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Julien de Rosa/AP

Президент Грузии Саломе Зурабишвили готовит громкую политическую провокацию, отказываясь признавать итоги выборов президента Грузии. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, у Зурабишвили есть политическая цель.

«Она понимает, что власти Грузии не могут допустить двоевластия и сосуществования двух президентов — только что официально избранного и бывшего, отказывающегося уходить. После 29 декабря она официально перестает быть президентом страны», — заявил он.

Пушков добавил, что экс-президент надеется, что попытки снять ее с поста лидера вызовут в стране новую волну оппозиционных протестов, что является политической провокацией.

14 декабря в Грузии прошли выборы президента по новой системе: впервые главу государства выбирали не граждане, а избирательная коллегия выборщиков, состоящая из 300 человек — депутатов парламента страны, автономных республик и местных совещательных органов. Победителем выборов стал кандидат от партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили.

Ранее власти Тбилиси посоветовали оппозиции не взбираться на новогоднюю елку.

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