В Европе захотели посоревноваться с Трампом в мирном урегулировании на Украине

Европейский союз (ЕС) должен инициировать переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине раньше избранного президента США Дональда Трампа. С таким призывом в интервью газете Trouw выступил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс.

«Европейские страны должны проявить инициативу для начала переговоров раньше, чем это сделает Трамп <...> Сейчас обсуждение этого пока находится на ранней стадии. Но все равно есть спешка, потому что мы знаем, что Трамп тоже хочет ускорить процесс начала урегулирования украинского кризиса», — сказал Брекелманс.

Глава МО Нидерландов отметил, что дискуссии о начале мирных переговоров набирают обороты в ЕС, так как избранный президент США неоднократно заявлял о намерении завершить конфликт Москвы и Киева за 24 часа. Министр призвал обеспечить присутствие европейских стран за столом переговоров, чтобы Дональд Трамп и Владимир Путин не смогли решить «будущее архитектуры безопасности в Европе».

До этого он заявил, что Нидерланды не собираются воевать на Украине, и власти страны говорили об этом всегда. Говоря о возможной миротворческой миссии ЕС на Украине, он отметил, что речь идет лишь о поддержании мира.

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