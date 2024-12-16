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В Нидерландах заявили о нежелании воевать с Россией

Министр обороны Нидерландов: страна не будет отправлять военных на Украину

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Alina Smutko/Reuters

Нидерланды не собираются воевать на Украине. и власти страны говорили об этом всегда, заявил министр обороны Рубен Брекелманс в интервью газете Trouw.

«Никакой наземной операции, потому что мы не хотим прямой конфронтации между НАТО и Россией», — добавил он.

Говоря о возможной миротворческой миссии ЕС на Украине, он отметил, что речь идет лишь о поддержании мира.

На прошлой неделе американское издание The Wall Street Journal писало, что на встрече в Париже избранный президент США Дональд Трамп заявил лидерам Украины и Франции, что хочет видеть «сильную» и «хорошо вооруженную» Украину после прекращения боевых действий. Из опубликованного материала следует, что американский лидер хотел бы присутствия европейских войск на территории Украины, чтобы они контролировали режим прекращения огня.

16 декабря в Кремле заявили, что поднимать тему размещения миротворцев на Украине преждевременно, поскольку Киев отказывается от мирных переговоров с Москвой.

Ранее сообщалось, что Зеленский обсудит с европейскими лидерами отправку войск ЕС на Украину.

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