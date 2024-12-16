Путин обвинил США в организации гибридных войн против неудобных государств

Для США не существует каких-либо правил, они могут организовать гибридную войну против любого неудобного им государства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ, передает сайт Кремля.

«Мы видим, что действующая администрация США, практически весь коллективный Запад, продолжают навязывать мировому сообществу свои так называемые «правила», которые при этом раз за разом меняют, передергивая так, как им это удобно. Ну, собственно говоря, (для них. — «Газета.Ru») есть только одно стабильное правило: никаких правил для тех, кто это делает», — сказал глава государства.

Путин добавил, что страны Запада считают себя представителями Господа на Земле. Однако, по словам президента, они сами не верят в Бога.

В рамках заседания российский лидер также заявил, что планы Соединенных Штатов по размещению ракет средней дальности в мире вызывают обеспокоенность. Он отметил, что в связи с этим Россия принимает меры для обеспечения безопасности.

Ранее в РФ заявили о необходимости послать США еще один сигнал «Орешником».