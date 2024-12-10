Путин заявил, что в зоне СВО происходят решающие события в укреплении РФ

В настоящее время в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине происходят важнейшие события, которые поспособствуют укреплению России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, передает сайт Кремля.

«Цель — укрепление самой России, в том, чтобы защитить ее будущее. Эта работа проводится по целому ряду направлений. Конечно, решающие события происходят на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции», — сказал глава государства.

Путин добавил, что для решения поставленных задач страна должна эффективно работать по всем направлениям. По словам российского лидера, «сейчас это особенно важно».

В рамках заседания президент России также заявил, что его удивляет непонимание важности работы участников спецоперации. Путин отметил, что правительство предусмотрело всевозможные инструменты поддержки для мужчин, которые «жизнью рискуют ради родины, и для членов их семей».

Ранее Путин оценил идею собирать ДНК-материалы у участников СВО.