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Путин наградил медалью «Золотая звезда» Героев России

Путин наградил военных медалью «Золотая звезда» в честь Дня Героев Отечества

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Телеграм-канал «Кремль. Новости»

Президент Российской Федерации Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» военнослужащим в честь Дня Героев Отечества. Об этом сообщает ТАСС.

Среди награжденных — майор Сергей Селиванов, под командованием которого были взяты восемь опорных пунктов и техника Вооруженных сил Украины (ВСУ), рядовой Алексей Асылханов, уничтоживший 15 танков и 50 боевых бронемашин.

Также среди награжденных командир штурмового отряда капитан Валерий Енин, еще один штурмовик — прапорщик Артем Прохода, танкист — лейтенант Денис Распопов и командир аэроразведки БАРС «Каскад» полковник Дмитрий Саблин.

Всего на церемонии собрались более 300 человек.

Путин в ходе церемонии награждения Героев России медалями «Золотая Звезда» заявил, что страна гордится мужеством бойцов, которые сражаются в зоне СВО.

До этого оператор БПЛА группировки войск «Запад», командир взвода БПЛА лейтенант Максим Поташев рассказал, что на передовой не было так страшно, как на церемонии награждения в Кремле, когда он получил из рук президента Владимира Путина «Золотую Звезду» Героя Российской Федерации.

Ранее Путин рассказал, почему Россию не сломить.

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