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В МИД заявили о планах Запада открыть «второй фронт» против РФ в Центральной Азии

Галузин: Запад пытается нанести РФ стратегическое поражение в Центральной Азии

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MFA Russia/Global Look Press

В настоящее время страны Запада пытаются нанести России стратегическое поражение в Центральной Азии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Центральная Азия, как и все постсоветское пространство, сегодня является объектом недружеской политики Запада, который пытается нанести России стратегические поражения, «вычистить» Россию из этого региона, а в идеале открыть здесь против нас пресловутый «второй фронт», — сказал замглавы внешнеполитического ведомства.

В начале ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад обуславливает свои инвестиции в страны Центральной Азии требованиями соблюдения антироссийских санкций. Он отметил, что западные страны проводят политику «разделяй и властвуй» и рассматривают регион как арену геополитического противостояния в духе «Большой игры».

В мае глава МИД России заявил, что страны Центральной Азии возмущены попытками Запада «подмять под себя» Восток. По его словам, западные страны предлагают не равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, а контроль всех процессов в регионе.

Ранее в МИД РФ назвали санкции Запада игрой на публику.

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