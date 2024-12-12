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В МИД РФ назвали санкции Запада игрой на публику

Рябков: западные санкции — это игра на публику, Россия к ним приспособилась

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Западные антироссийские санкции — это не более чем игра на публику, и РФ уже приспособилась к ограничениям, заявил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Его цитирует ТАСС.

«Санкции уже выродились, это то, что называется «игра на публику». Мы приспособились. И приспособились неплохо. <...> Не все просто, это требует усилий, но кто сказал, что будет легко?» — сказал дипломат.

Он также прокомментировал возможность начала переговоров с Украиной. Рябков напомнил, что Киев сам себе запретил вести диалог с Москвой, и отметил, что необходимость начала переговоров должны понять также те, кто занимается украинской политикой «за тысячи километров от Киева».

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

В Австрии назвали новые санкции против РФ бесполезными и вредными.

Ранее в ЕС признали, что Западу не удалось изолировать Россию.

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