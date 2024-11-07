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Лавров предупредил об опасности помощи Запада для Центральной Азии

Лавров предупредил об опасности западных инвестиций для Центральной Азии

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МИД РФ/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Запад обуславливает свои инвестиции в страны Центральной Азии требованиями соблюдения антироссийских санкций. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что Запад проводит политику «разделяй и властвуй» и рассматривает Центральную Азию как арену геополитического противостояния в духе «Большой игры».

«Западники обусловливают свои инвестиции в регион и расширение доступа товаров из стран Центральной Азии на свои рынки требованиями соблюдения незаконных антироссийских ограничений», — сказал Лавров, отметил, что это неоколониальная политика.

Также российский министр отметил, что страна Запада внедряют в государствах Центральной Азии программное обеспечение, обладающее шпионскими возможностями.

При этом Лавров также заявил, что если США захотят возобновить диалог с Россией, Москва будет к этому готова, не Россия прерывала отношения с Соединенными Штатами. По словам Лаврова, если в адрес России поступит инициатива поговорить «по-честному», то Москва примет соответствующие намерения.

Ранее Лавров оценил перспективы контактов России с командой Трампа.

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