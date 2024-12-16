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В МИД РФ заявили, что Зеленский не заинтересован в перемирии

Замглавы МИД РФ Галузин заявил, Киев не заинтересован в мире

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Отказ украинского лидера Владимира Зеленского от идеи премьер-министра Венгрии Виктора Орбана провести крупный обмен пленными между Россией и Украиной и объявить рождественское перемирие является подтверждением того, что украинская сторона не заинтересована в мире. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин, передает ТАСС.

«Это подтверждение лишнее того, если кто-то на Западе этого не видит, что киевский режим не заинтересован в мире, а заинтересован в войне», — заявил он.

По словам Галузина, Россия будет противостоять украинской стороне в рамках последовательной реализации целей СВО.

15 декабря будущий советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц заявил, что команда избранного президента США готова рассмотреть мирный план Орбана по Украине.

Орбан отметил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле прокомментировали возможность рождественского перемирия.

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