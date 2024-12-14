В Германии выступили против отправки миротворцев на Украину

Председатель комитета бундестага по обороне Маркус Фабер назвал глупыми заявления об отправке немецких миротворцев на Украину. Об этом пишет ТАСС.

Он считает, что пока конфликт на Украине не закончится, туда не нужно вводить бундесвер (Вооруженные силы ФРГ).

Фабер возмутился, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сначала, не спрашивая, завела разговор о бундесвере для Газы. Теперь она упомянула бундесвер для Украины, тоже не спросив.

«Это безответственно. <...> Миротворческие силы должны действовать на международном уровне, быть хорошо вооруженными и иметь надежный мандат. Пока для этого отсутствуют все основания», — заключил Фабер.

Его поддержал глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который также заявил, что рассуждения об отправке немецких войск на Украину являются безрассудными.

До этого глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что Бербок своими заявлениями смешит даже политических сторонников нынешнего немецкого кабинета министров.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.