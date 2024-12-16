В ЕС рассказали подробности о 15-м пакете санкций против России

Министры иностранных дел стран Европейского союза примут 15-й пакет санкций в отношении Российской Федерации. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас по прибытии на встречу глав МИД ЕС, передает ТАСС.

По ее словам, новые санкции коснутся танкерного флота, перевозящего российскую нефть, компаний из Китая и Северной Кореи, а также чиновников КНДР.

Соответствующий пакет санкций был согласован 11 декабря послами Европейского союза. Тогда сообщалось, что новый пакет ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

12 декабря замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва приспособилась к санкциям и будет развивать отношения со всеми заинтересованными странами. По его словам, никаких геополитических целей путем введения санкций достигнуто быть не может. Российская сторона продолжит развивать наши экономические отношения, которые в таких взаимоотношениях заинтересованы.

Ранее в МИД РФ оценили потери ЕС от антироссийских санкций минимум в €1,5 трлн.