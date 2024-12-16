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В посольстве РФ в Сирии ответили на вопрос об инцидентах с флагом

Посольство: в Дамаске не было инцидентов с флагом РФ над диппредставительством

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Hussein Malla/AP

Каких-либо инцидентов с российским флагом над посольством России в Сирии не фиксировалось. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

«С флагом инцидентов не было», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что посол России в Сирии Александр Ефимов остается в Дамаске, дипломат продолжает выполнение своих обязанностей.

В начале декабря вооруженные группы сирийской оппозиции взяли под контроль город Дамаск, после чего президент страны Башар Асад снял с себя полномочия и покинул республику. С того момента израильские войска нанесли по военным и иным объектам в Сирии более 500 ударов, объясняя это необходимостью лишить местную оппозицию вооружений.

Глава сирийской группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) и лидер оппозиции Абу Мухаммад аль-Джулани обвинил израильских военных в неправомерном нападении на республику. По словам аль-Джулани, власти еврейского государства используют ложные предлоги для нарушения границы Сирии.

Ранее в Сирии рассказали об отводе российских военных из Дамаска.

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