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В Сирии рассказали об отводе российских военных из Дамаска

FT: новые власти Сирии рассказали об отводе РФ части военных из Дамаска

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Baderkhan Ahmad/AP

Россия вывела около 400 военных из Дамаска и перебросила их на авиабазу Хмеймим в координации с новыми властями Сирии. Об этом в интервью Financial Times рассказал участвовавший в соответствующих переговорах член политбюро «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, признана террористической и запрещена в России) под псевдонимом Камаль Лабабиди.

Он подчеркнул, что речь идет о военных, которые были размещены в штабе Четвертой дивизии сирийской армии в пригороде Дамаска Кудсайе. Кроме этого, были переброшены военные, проходившие службу при российском посольстве в столице Сирии.

Лабабиди добавил, что в текущий момент стороны ведут переговоры об эвакуации большого числа российских военных, которые расположены в разных регионах страны.

Накануне глава министерства обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара не видит, чтобы РФ вывела все свои подразделения из Сирии и сомневается, что это произойдет сейчас.

По мнению главы турецкого минобороны, РФ сделает все возможное, чтобы остаться в Сирии.

Ранее в МИД России назвали ситуацию в Сирии драматической.

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