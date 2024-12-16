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Президент Киргизии назначил исполняющего обязанности главы кабмина

Жапаров возложил обязанности главы кабмина Киргизии на вице-премьера Касымалиева

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, которым назначил первого вице-премьера Адылбека Касымалиева исполняющим обязанности председателя кабинета министров республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В пресс-службе уточнили, что этим же указом Жапаров освободил Касымалиева от ранее занимаемой должности.

«Кандидатура Адылбека Касымалиева для назначения на должность Председателя Кабинета Министров КР — руководителя Администрации Президента КР будет внесена на утверждение в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент республики. — «Газета.Ru») КР», — говорится в сообщении.

Другим указом Жапаров назначил министра экономики и коммерции Киргизии Данияра Амангельдиева исполняющим обязанности первого заместителя главы кабмина. Его кандидатуру на должность также внесут на утверждение в парламент.

Утром 16 декабря главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова освободили от должности. Он занимал пост с октября 2021 года. Некоторые местные СМИ сообщали, что он ушел по собственному желанию, написав заявление.

5 декабря президент Молдавии Майя Санду подписала указ, которым освободила Виктора Парликова от должности министра энергетики республики.

Ранее Путин назначил Хинштейна врио губернатора Курской области.

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