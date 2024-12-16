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Главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова освободили от должности

Президент Киргизии освободил от должности главу кабмина Акылбека Жапарова

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Владислав Воднев/РИА «Новости»

Главу кабмина Киргизии Акылбека Жапарова освободили от должности. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы государства.

По данным источника, указ об освобождении от должности главы кабмина подписал президент Киргизии Садыр Жапаров.

Жапаров был председателем кабинета министров и руководил администрацией президента Киргизии с октября 2021 года. Некоторые местные СМИ сообщают, что он ушел по собственному желанию, написав заявление.

По данным Vesti.az, исполняющим обязанности премьера и руководителя администрации президента назначили 64-летнего Адылбека Касымалиева, который до этого занимал пост первого заместителя главы правительства.

В начале декабря президент Молдавии Майя Санду подписала указ, которым освободила Виктора Парликова от должности министра энергетики республики.

Ранее один из руководителей спецназа МВД Грузии подал в отставку.

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