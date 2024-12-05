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Министра энергетики Молдавии отправили в отставку

Санду отправила в отставку министра энергетики Молдавии Парликова

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Родион Прока/Sputnik/РИА Новости

Президент Молдавии Майя Санду подписала указ, которым освободила Виктора Парликова от должности министра энергетики республики. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

«Отозвать Виктора Парликова с должности министра энергетики», — говорится в указе.

Из документа следует, что он вступил в силу в день подписания, 5 декабря.

Отставку Парликова потребовал премьер-министр Молдавии Дорин Речан. По его словам, именно министр энергетики ответственен за рост тарифов и кризис в отрасли.

18 сентября кабинет министров Молдавии инициировал отставку командующего национальной армией страны Эдуарда Охладчука. Речан подчеркнул, что решение было принято единогласно.

В минобороны Молдавии пояснили, что у Охладчука завершился срок контракта. Однако представители оппозиции считают, что начальник генштаба «стал неудобен властям».

27 сентября Санду подписала указ об отставке Охладчука. Он работал на этих должностях с 8 ноября 2021 года.

Ранее экс-глава Гагаузии назвала способ «избавиться» от Санду.

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