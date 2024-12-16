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В России будут наказывать за сокрытие информации о диверсии

Правительство РФ поддержало введение наказания за утаивание сведений о диверсии

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Правительство России поддержало законопроект, вводящий наказание за сокрытие сведений о готовящейся или совершенной диверсии на территории страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами законопроекта выступили депутаты Государственной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Вяткин и Василий Пискарев. Изменения предлагается внести в статью 205.6 (несообщение о преступлении) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно инициативе, неуведомление правоохранителей о планируемых, совершаемых или совершенных преступлениях, предусмотренных определенными статьями УК РФ, будет наказываться штрафом, либо принудительными работами, либо лишением свободы на срок до года.

12 декабря бывший офицер Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров рассказал ТАСС, что украинские спецслужбы начали массово вербовать россиян для совершения диверсий и терактов в РФ, в то время как раньше использовали для этого своих же военных.

Ранее в Госдуме рассказали, как НАТО вербует российских граждан.

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