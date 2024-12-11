В Госдуме рассказали, как НАТО вербует российских граждан

Страны НАТО предпринимают активные попытки завербовать граждан России. Об этом заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

По словам Пискарева, НАТО, стремясь завербовать российских граждан, предлагает лояльным по отношению к Западу россиянам гранты в размере 25 000 евро. Таким образом, отметил он, идет финансирование направленных против России проектов на 2025 год.

Пискарев подчеркнул, что к сотрудничеству страны Североатлантического альянса стремятся привлечь сотрудников некоммерческих организаций, медиа, разного рода молодежных организаций, аналитиков и ученых, разделяющих ценности НАТО.

«Прием заявок на гранты — не что иное, как сбор персональных данных для последующей вербовки», — отметил глава комиссии Госдумы.

Пискарев напомнил, что сотрудничество со структурами НАТО может быть расценено по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Она предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

10 декабря директор ФСБ Александр Бортников заявлял, что Украина активизировала вербовку граждан для диверсий в России. По его словам, страны «коллективного Запада» спонсируют Киев, который применяет для террористических атак оружие НАТО, позволяющее бить вглубь территории России.

Ранее сообщалось, что на границе с Россией будут готовить десант НАТО.