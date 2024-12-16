США исключили иностранное вмешательство в деле с неопознанными дронами

Власти США не считают, что за неопознанными беспилотниками, наблюдаемыми в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, стоит иностранное вмешательство. Об этом заявил министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас в интервью ABC.

Он добавил, что власти продолжают изучать эти случаи.

До этого Майоркас заявил, что правительство Соединенных Штатов помогает полиции Нью-Джерси разобраться с неизвестными беспилотниками, замеченными в небе над штатом.

По словам министра, в небе над США ежегодно жители видят тысячи дронов.

Накануне губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт. По ее словам, инцидент произошел в ночь на субботу. Работа взлетно-посадочных полос аэропорта Стюарт была приостановлена примерно на 60 минут из-за активности БПЛА. Губернатор отметила, что происшествие вызвало серьезное беспокойство.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.