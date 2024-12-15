Правительство США помогло полиции Нью-Джерси разобраться с неизвестными дронами

Правительство Соединенных Штатов помогает полиции Нью-Джерси разобраться с неизвестными беспилотниками, замеченными в небе над штатом. Об этом заявил министр внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркас, передает телеканал ABC News.

«Хочу заверить американскую общественность, что мы в федеральном правительстве задействовали дополнительные ресурсы, персонал, технологии, чтобы помочь полиции штата Нью-Джерси в борьбе с наблюдениями дронов», — заявил он.

По словам министра, в небе над США ежегодно жители видят тысячи дронов.

До этого губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул заявила, что неопознанные беспилотные летательные аппараты нарушили работу международного аэропорта Стюарт. По ее словам, инцидент произошел в ночь на субботу. Работа взлетно-посадочных полос аэропорта Стюарт была приостановлена примерно на 60 минут из-за активности БПЛА. Губернатор отметила, что происшествие вызвало серьезное беспокойство.

Ранее в США призвали ввести режим чрезвычайного положения из-за неопознанных дронов.