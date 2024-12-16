Пушилин назвал основу переговоров по Украине

Основой возможных переговоров по конфликту на Украине должны стать задачи, поставленные перед Россией. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

По его словам, в случае начала переговоров должны быть учтены интересы Москвы.

13 декабря американская газета The New York Times сообщила, что 2025 год будет годом переговоров по украинскому конфликту, и для Украины это плохие новости, поскольку она продолжает терять территории и не имеет сильной переговорной позиции.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к избранному президенту США Дональду Трампу, и анализ предложений по плану его советников, писало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве страны в НАТО.

Советники Трампа публично обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана РФ, отметили журналисты.

Ранее эксперт раскрыл, что будет делать Трамп, если Москва не согласится на переговоры.