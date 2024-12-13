Эксперт раскрыл, что будет делать Трамп, если Москва не согласится на переговоры

Эксперт РСМД, старший преподаватель кафедры теории и истории журналистики РУДН Камран Гасанов в беседе с Tsargrad.tv порассуждал о том, как себя поведет избранный президент США Дональд Трамп, если Москва не подпишет предлагаемую им сделку по Украине.

Что касается Киева, если он не согласится на переговоры, ему обрежут как финансовую, так и военную помощь, обратил внимание Гасанов. При этом, по его словам, инсайдеры утверждают, что и с Россией республиканцы «не будут сильно сюсюкаться».

«Дескать, Москва тоже как бы обязана, по их мнению, согласиться на переговоры. Если же она этого не сделает, то тогда Трамп начнет включать свой план «Б», который, в частности, предполагает дальнейшее ужесточение санкций», — сказал эксперт.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, писало, что план по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве страны в НАТО.

Советники Трампа публично обсуждают предложения по окончанию конфликта на Украине, согласно которым значительная часть территорий будет передана РФ, отметили журналисты.

Ранее Трамп рассказал, собирается ли «бросать» Украину.