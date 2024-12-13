Следующий год будет годом переговоров по украинскому конфликту, и для Украины это плохие новости, поскольку она продолжает терять территории и не имеет сильной переговорной позиции. Об этом пишет американская газета The New York Times.

«Реалии всегда означали, что 2025 год будет годом переговоров», — отмечается в публикации.

Победа на президентских выборах в США Дональда Трампа лишь ускорила приближение переговоров, пишет автор.

По его мнению, «это плохие новости для Украины», поскольку Вооруженные силы РФ продолжают наступление на фоне неудач украинской армии, которая испытывает дефицит живой силы и снарядов.

В статье указывается, что если после перемирия на Украине вспыхнет новый конфликт, то Трамп вряд ли окажет Киеву военную поддержку.

13 декабря газета писала, что большинство украинцев поддерживают идею отказа от территорий, которые ранее были воссоединены с Россией.

До этого NYT сообщала, что встреча президента Украины Владимира Зеленского с Трампом в Париже показала, что украинская сторона готова к уступкам в рамках мирных переговоров с Россией.

Ранее эксперт раскрыл, что будет делать Трамп, если Москва не согласится на переговоры.