В США рассказали о лазейке Трампа по обходу запрета на выход из НАТО

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может обойти закон, препятствующий выходу страны из Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на экспертов в сфере права.

Согласно материалу издания, в период своего правления действующий глава государства Джо Байден принял закон, согласно которому любое решение президента о выходе из НАТО должно быть одобрено сенатом, причем двумя третями голосов. Или же оно должно быть утверждено актом конгресса. По мнению юристов, республиканец на посту президента может использовать свои полномочия в области внешней политики для обхода этого требования.

В статье рассматривается случай, когда США вышли из Договора по открытому небу при администрации Трампа. В 2019 году конгресс принял поправку, которая требует, чтобы министр обороны и госсекретарь уведомили законодателей как минимум за 120 дней до выхода из договора. Однако министерство юстиции США считает, что такая мера нарушает конституционные полномочия американского президента в области внешней политики.

9 ноября бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о «внутренней напряженности» внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.