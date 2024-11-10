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В США рассказали о лазейке Трампа по обходу запрета на выход из НАТО

Politico: Трамп может обойти введенный при Байдене запрет на выход из НАТО

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Michael Kappeler/Global Look Press

Новоизбранный президент США Дональд Трамп может обойти закон, препятствующий выходу страны из Североатлантического альянса. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на экспертов в сфере права.

Согласно материалу издания, в период своего правления действующий глава государства Джо Байден принял закон, согласно которому любое решение президента о выходе из НАТО должно быть одобрено сенатом, причем двумя третями голосов. Или же оно должно быть утверждено актом конгресса. По мнению юристов, республиканец на посту президента может использовать свои полномочия в области внешней политики для обхода этого требования.

В статье рассматривается случай, когда США вышли из Договора по открытому небу при администрации Трампа. В 2019 году конгресс принял поправку, которая требует, чтобы министр обороны и госсекретарь уведомили законодателей как минимум за 120 дней до выхода из договора. Однако министерство юстиции США считает, что такая мера нарушает конституционные полномочия американского президента в области внешней политики.

9 ноября бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и адмирал в отставке Джеймс Ставридис предупредил о «внутренней напряженности» внутри Североатлантического альянса из-за возвращения Трампа, который неоднократно делал резкие замечания в адрес военного блока.

Ранее стало известно, как Трамп может уничтожить НАТО.

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