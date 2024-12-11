Стало известно о военной поддержке Украиной сирийской оппозиции

Украина незадолго до свержения правительства президента Сирии Башара Асада оказала местной оппозиции военную поддержку. Об этом сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимные источники.

По словам собеседников журналиста, это произошло четыре-пять недель назад. Украина якобы отправила 20 опытных операторов беспилотников и примерно 150 FPV-дронов в штаб-квартиру боевиков в Идлибе, чтобы оказать помощь террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена).

Спецслужбы Запада считают, что действия Киева сыграли небольшую роль в свержении Асада.

В октябре глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Киев «обучает террористов из «Хайят Тахрир аш-Шам» новым технологиям производства беспилотников с целью боевых действий против российских вооруженных сил в Сирии.

28 ноября сообщалось, что вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и подошли к Дамаску — столице Сирии. Кроме того, курдские «Силы демократической Сирии» взяли под контроль город Дейр-эз-Зор.

В ночь на 8 декабря оппозиция захватила Дамаск. В МИД России сообщили, что Асад решил оставить пост главы государства и покинул Сирию, «дав указание осуществить передачу власти мирным путем».

Ранее Иран обвинил Украину в поставках беспилотников террористам в Сирии.