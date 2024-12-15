Многие жители Германии хотят переехать в Россию, обосновывая свой выбор экономической стабильностью в стране. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Там (в России. — «Газета.Ru») стабильность, и есть работа — мы видим сейчас полную занятость в России, то есть любой, кто ищет работу, ее находит. И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная», — сказал политик.

Нимайер сравнил миграционную политику России и Европы. Глава совета отметил, что в РФ иностранные граждане после переезда сразу устраиваются на работу, помогая обществу. При этом в Европе, по его словам, многие мигранты приезжают, но не принимают каких-либо действий для блага региона. Политик считает, что именно благодаря этому отличию немцы хотят переехать в Россию.

В ноябре экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о высоком уровне безопасности в России. Она отметила, что в стране отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные».

Ранее Захарова завила, что тысячи жителей Запада хотят переехать в РФ, чтобы сохранить семью.