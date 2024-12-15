Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии заявили о желании многих немцев переехать в Россию

Политик Нимайер: многие немцы хотят уехать в Россию ради стабильной экономики

close
Depositphotos

Многие жители Германии хотят переехать в Россию, обосновывая свой выбор экономической стабильностью в стране. Об этом РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

«Там (в России. — «Газета.Ru») стабильность, и есть работа — мы видим сейчас полную занятость в России, то есть любой, кто ищет работу, ее находит. И вопрос миграции решается лучше, чем в Европе, то есть миграция не бесконтрольная», — сказал политик.

Нимайер сравнил миграционную политику России и Европы. Глава совета отметил, что в РФ иностранные граждане после переезда сразу устраиваются на работу, помогая обществу. При этом в Европе, по его словам, многие мигранты приезжают, но не принимают каких-либо действий для блага региона. Политик считает, что именно благодаря этому отличию немцы хотят переехать в Россию.

В ноябре экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила о высоком уровне безопасности в России. Она отметила, что в стране отношения между мужчинами и женщинами «более нормальные».

Ранее Захарова завила, что тысячи жителей Запада хотят переехать в РФ, чтобы сохранить семью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами