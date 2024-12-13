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В Раде объяснили, какой сигнал подал Зеленскому будущий глава ФБР

Нардеп Дубинский: будущий глава ФБР Пател послал сигнал Зеленскому о переговорах

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Yves Herman/Reuters

Кандидат на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, выдвинутый избранным президентом страны Дональдом Трампом, послал сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости переговоров. Об этом в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

Заявление Патела о планах организовать расследование против Зеленского следует рассматривать как прямой сигнал президенту Украины сесть за стол переговоров, отметил нардеп. В противном случае его «размотает ФБР», уточнил Дубинский.

По мнению нардепа, предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о рождественском перемирии и обмене военнопленными «следует рассматривать как неотъемлемую часть угрозы Патела». Но Зеленский отверг эту инициативу.

«Этим предложением Зеленскому предлагали подать знак, что он услышал и согласен. Однако наш «Громыко» снова сказал нет», — добавил Дубинский.

Накануне Пател заявил, что собирается установить, как Киев использовал средства американских налогоплательщиков. Также будущий глава ФБР заявил, что ему интересно, «не придумывал ли Зеленский ложных угроз безопасности Запада», чтобы получать новые транши из США.

Ранее на Украине призвали арестовать Зеленского.

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