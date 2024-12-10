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Путин высказался о разнице в оплате у военных и гражданских медиков

Путин высказался против большой разницы в оплате у военных и гражданских медиков

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не должно быть значительной разницы в оплате труда военных и гражданских медицинских работников. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, трансляция которого ведется на сайте Кремля.

Он объяснил, что военнослужащие имеют определенные обязательства по линии службы, что обуславливает их уровень заработной платы.

«У тех, кто без погон, гражданские, — на них не распространяется ряд требований, которые должны соблюдать люди в погонах, и поэтому там другой уровень оплаты труда», — отметил Путин.

Однако президент подчеркнул, что «такой большой разницы, совершенно неприемлемой, быть не должно», и пообещал поручить правительству поработать над этим вопросом в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

9 декабря Владимир Путин своим указом распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплат участникам СВО, которые получили инвалидность из-за ранения, на силовиков.

Ранее Путин заявил о необходимости поддержки приезжающих с Украины людей в РФ.

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