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Путин распространил решение о выплатах за ранения на силовиков и волонтеров

Путин распространил указ о выплатах 4 млн рублей на силовиков и волонтеров

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Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин своим указом распространил решение о повышении до 4 млн рублей выплат участникам СВО, которые получили инвалидность из-за ранения, на силовиков. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет об участвующих в спецоперации сотрудниках Росгвардии, ФСБ и ряда других ведомств. На выплаты также смогут претендовать командированные в новые регионы РФ, замещающие государственные и муниципальные должности, военнослужащие спасательных воинских формирований, сотрудники федеральной противопожарной службы, сотрудники органов принудительного наказания, работники государственных предприятий и сотрудники Следственного комитета.

Кроме того, выплаты распространены на волонтеров, ведущих свою деятельность в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

В ноябре Путин подписал указ, который увеличивает разовую выплату участникам специальной военной операции (СВО) при ранении, повлекшем инвалидность, с 3 до 4 млн руб. Порядок распространяется на всех военнослужащих, получивших увечья с начала спецоперации. До этого всем раненным в ходе СВО бойцам выплачивали 3 млн руб. Сколько теперь получат военные в случае травм — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянина захотели призвать на срочную службу после участия в СВО и ранения.

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