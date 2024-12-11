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В Госдуме отреагировали на помощь Украины радикалам в Сирии

Депутат Швыткин: помощь Киева радикалам в Сирии требует внимания всего мира

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Amr Abdallah Dalsh/Reuters

Помощь Украины представителям группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ), которая принимала участие в свержении власти Башара Асада в Сирии, требует внимания со стороны мирового сообщества. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Парламентарий напомнил, что «Хайат Тахрир аш-Шам» признана террористической группировкой не только в России, но и в ряде других государств. В связи с этим он заявил, что поддержка со стороны властей Украины «террористического режима» в другом государстве говорит о курсе Киева на эскалацию напряженности и помощи радикалам.

Швыткин призвал мировое сообщество обратить внимание на такую политику Киева.

«Это еще раз говорит о необходимости для мирового сообщества еще раз обратить внимание, еще вынести на обсуждение именно террористический режим Украины, который проявляется уже во многих точках мира, в том числе и в Сирии как на территории независимого государства», — сказал депутат.

До этого обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус со ссылкой на анонимные источники писал, что Украина незадолго до свержения правительства президента Сирии Башара Асада оказала местной оппозиции военную поддержку.

Ранее Зеленский прокомментировал смену власти в Сирии.

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