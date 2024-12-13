В Сирии раскрыли будущее российских баз в стране

Вопрос о любом иностранном присутствии в Сирии должен решаться на референдуме, это относится и к российским военным базам. Об этом заявил сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра, передает ТАСС.

«Любое несирийское военное присутствие на территории республики должно быть одобрено народом Сирии в ходе референдума, который будет проводиться после завершения переходного периода», — сказал политик.

Оппозиционер подчеркнул, что именно результаты референдума и покажут, согласны ли сирийские граждане с нахождением российских военных баз или любых других баз разных государств в Сирии.

По словам Сабры, для Сирии первоочередными задачами являются безопасность и политическая стабильность в стране. Только по достижении этих основных задач будет обсуждаться вопрос об иностранном военном присутствии в республике.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов заявлял, что Россия рассчитывает сохранить свои военные базы в Сирии, поскольку там они играют важную роль в борьбе с терроризмом. По словам дипломата, борьба с терроризмом в регионе еще не закончена и потребует коллективных усилий.

Ранее в США раскрыли важность для России присутствия военных баз в Сирии.