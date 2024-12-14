Лидер новых властей Сирии назвал условие для выдвижения на пост президента

Лидер вооруженной оппозиции, пришедшей к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа (известный по прозвищу Абу Мухаммед аль-Джулани) заявил о готовности баллотироваться на пост президента Сирии. Об этом сообщает ТАСС.

«Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди», — цитирует его телеканал Al Araby.

Политическая ситуация в Сирии обострилась в конце ноября в связи с активизацией вооруженных группировок местной оппозиции. В ночь на 8 декабря они взяли под свой контроль столицу республики — Дамаск. Тогда же командование армии страны объявило о завершении периода правления ее президента Башара Асада.

В настоящее время Асад и члены его семьи находятся в Москве. Здесь им предоставили убежище «из соображений гуманитарного характера».

Ранее оппозиция Сирии заявила, что власти ждут от РФ пересмотра отношений с сирийцами.