Медведев оценил идею объявить Год муниципального депутата

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на съезде партии «Единая Россия», который проходит в Национальном центре «Россия» сообщил о предложении объявить предстоящий 2025 год годом муниципального депутата, передает РИА Новости.

«Знаю, что из регионов поступило предложение объявить следующий год годом муниципального депутата, я эту идею поддерживаю», — заявил он.

По словам Медведева, муниципальный уровень всегда являлся «передним краем политической работы», особенно на этапе подготовки к избирательной кампании 2026 года.

В ходе этого же выступления Медведев заявил, что в составе России могут появиться новые регионы.

До этого российский президент заявил о близости призыва «своих не бросаем» каждому россиянину.

Сегодня, 14 декабря, в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд «Единой России», где будут утверждены изменения в народной программе и уставе, а также проведена ротация высшего совета и генерального совета партии.

Ранее участники съезда «Единой России» встретились с бойцами СВО в московских госпиталях.