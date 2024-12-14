Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Медведев сообщил о неонацизме в Европе

Медведев: неонацизм вновь поднял голову в Европе

close
Екатерина Штукина/РИА Новости

Неонацизм вновь поднял голову в Европе. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе съезда «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает РИА Новости.

«Мы должны направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма, который вновь поднял голову в Европе», — заявил он.

По словам Медведева, в год 80-летния Великой Победы россиянам необходимо быть достойными подвига предков и «уничтожить врага без малейшего шанса на реванш».

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия может дать противникам отпор по всему фронту. По его словам, любой возможный шантаж или попытки помешать России извне не дадут никаких результатов.

Во время выступления Путин также заявил, что Россия будет решительно противодействовать попыткам подорвать единство страны и готова оказать сопротивление «по всем фронтам».

Ранее Путин заявил об уникальности России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами