Медведев сообщил о неонацизме в Европе

Неонацизм вновь поднял голову в Европе. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе съезда «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия», передает РИА Новости.

«Мы должны направить все силы на то, чтобы сохранить гражданский мир и единство нашего общества. Одно из важнейших условий для этого - полный разгром неонацизма, который вновь поднял голову в Европе», — заявил он.

По словам Медведева, в год 80-летния Великой Победы россиянам необходимо быть достойными подвига предков и «уничтожить врага без малейшего шанса на реванш».

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия может дать противникам отпор по всему фронту. По его словам, любой возможный шантаж или попытки помешать России извне не дадут никаких результатов.

Во время выступления Путин также заявил, что Россия будет решительно противодействовать попыткам подорвать единство страны и готова оказать сопротивление «по всем фронтам».

Ранее Путин заявил об уникальности России.